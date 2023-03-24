名古屋銀、名銀協会会館を購入
2023年03月24日16時42分
名古屋銀行は２４日、名古屋銀行協会が拠点を置く「名古屋銀行協会会館」（名古屋市）を購入したと発表した。同日に売買契約を締結した。引き渡しは２４年３月を予定しており、協会は移転する。
名古屋銀、名銀協会会館を購入
2023年03月24日16時42分
名古屋銀行は２４日、名古屋銀行協会が拠点を置く「名古屋銀行協会会館」（名古屋市）を購入したと発表した。同日に売買契約を締結した。引き渡しは２４年３月を予定しており、協会は移転する。
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