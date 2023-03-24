厚生労働省は２４日、全国の定点医療機関から１９日までの１週間に報告されたインフルエンザ患者数が１機関当たり８．４２人で、前週より２．６８人減ったと発表した。４週間以内に大流行が起きる可能性を示す注意報レベル（同１０人）を約２カ月ぶりに下回ったが、新型コロナウイルスの拡大前後と比べると高い水準が続いている。