台湾開催の大会中止 米女子ゴルフ
2023年03月24日14時26分
【ロサンゼルス時事】米女子プロゴルフ協会（ＬＰＧＡ）は２３日、運営上の問題で１０月２６～２９日に台湾で予定されていた台湾スウィンギングスカートＬＰＧＡ選手権を中止すると発表した。２０２０年から昨年まで新型コロナウイルス感染拡大の影響で開催ができず、４年連続の中止。
台湾開催の大会中止 米女子ゴルフ
2023年03月24日14時26分
【ロサンゼルス時事】米女子プロゴルフ協会（ＬＰＧＡ）は２３日、運営上の問題で１０月２６～２９日に台湾で予定されていた台湾スウィンギングスカートＬＰＧＡ選手権を中止すると発表した。２０２０年から昨年まで新型コロナウイルス感染拡大の影響で開催ができず、４年連続の中止。
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