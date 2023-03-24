首相、日本の対ロ外交「問題なし」 ウクライナ危機巡り―衆院本会議
2023年03月24日14時10分
岸田文雄首相は２４日の衆院本会議で、ウクライナ危機を巡り「過去の日本の対ロシア外交に問題があったとは考えていない」と述べた。
首相、日本の対ロ外交「問題なし」 ウクライナ危機巡り―衆院本…
2023年03月24日14時10分
岸田文雄首相は２４日の衆院本会議で、ウクライナ危機を巡り「過去の日本の対ロシア外交に問題があったとは考えていない」と述べた。
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