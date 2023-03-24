選抜高校野球２回戦・健大高崎―報徳学園
2023年03月24日13時02分
報徳学園（兵庫）
０３０ ２００ ０２０｜７
１００ ０００ １００｜２
健大高崎（群馬）
（報）盛田、間木―堀
（健）小玉、加藤―箱山
▽本塁打 石野１号(2)（加藤）
選抜高校野球２回戦・健大高崎―報徳学園
2023年03月24日13時02分
報徳学園（兵庫）
０３０ ２００ ０２０｜７
１００ ０００ １００｜２
健大高崎（群馬）
（報）盛田、間木―堀
（健）小玉、加藤―箱山
▽本塁打 石野１号(2)（加藤）
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