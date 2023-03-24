岸田首相、海保卒業式出席見送り
2023年03月24日11時58分
岸田文雄首相は２５日に京都府舞鶴市で開催される海上保安学校卒業式への出席を見送ることを決めた。政府関係者が２４日、明らかにした。ウクライナへの電撃訪問や国会審議などが重なったことによる疲労を考慮したとみられる。
岸田首相、海保卒業式出席見送り
2023年03月24日11時58分
岸田文雄首相は２５日に京都府舞鶴市で開催される海上保安学校卒業式への出席を見送ることを決めた。政府関係者が２４日、明らかにした。ウクライナへの電撃訪問や国会審議などが重なったことによる疲労を考慮したとみられる。
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