東芝株、急伸 ファンド買収提案を好感
2023年03月24日12時21分
２４日の東京株式市場で、国内投資ファンド陣営による買収提案の受け入れを前日に発表した東芝の株価は、前日終値比５．１％（２１４円）高の４４２７円で午前の取引を終えた。日本産業パートナーズ（ＪＩＰ）陣営によるＴＯＢ（株式公開買い付け）価格は１株４６２０円。買収提案が好感され、朝方は６．４％高で寄り付いた。
東芝株、急伸 ファンド買収提案を好感
2023年03月24日12時21分
２４日の東京株式市場で、国内投資ファンド陣営による買収提案の受け入れを前日に発表した東芝の株価は、前日終値比５．１％（２１４円）高の４４２７円で午前の取引を終えた。日本産業パートナーズ（ＪＩＰ）陣営によるＴＯＢ（株式公開買い付け）価格は１株４６２０円。買収提案が好感され、朝方は６．４％高で寄り付いた。
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