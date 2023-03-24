西村康稔経済産業相は２４日午前の閣議後記者会見で、再生可能エネルギー普及のために電気料金に上乗せしている賦課金の単価について、４月分から１キロワット時当たり２．０５円引き下げると発表した。電力使用量が１カ月４００キロワット時の標準家庭モデルでは、月８２０円の負担軽減につながる。単価引き下げは２０１２年度の制度開始以来、初めてとなる。