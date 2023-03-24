参院予算委、２７日に集中審議
2023年03月24日11時52分
参院予算委員会は２４日の理事会で、２０２３年度予算案に関する集中審議を２７日午後に行うことを決めた。岸田文雄首相と関係閣僚が出席する。
参院予算委、２７日に集中審議
2023年03月24日11時52分
参院予算委員会は２４日の理事会で、２０２３年度予算案に関する集中審議を２７日午後に行うことを決めた。岸田文雄首相と関係閣僚が出席する。
こんな記事も
政治用語
政治
岸田首相、高市氏更迭を拒否 次世代半導体を支援―参院予算委(03/24 12:23)
泉立民代表「必勝しゃもじ」を疑問視(03/24 12:14)
岸田首相、海保卒業式出席見送り(03/24 11:58)
参院予算委、２７日に集中審議(03/24 11:52)
拉致新事務局長に「貢献期待」 ９年ぶり交代で松野官房長官(03/24 11:50)
韓国のＷＴＯ提訴撤回「歓迎」 松野官房長官(03/24 10:40)
鉄道機構理事長に藤田氏 元国土交通事務次官(03/24 10:16)
難民認定「現実的な危険」必要 ジェンダー迫害も対象―入管庁、定義明確化へ初手引(03/24 09:40)
首相動静（３月２４日）(03/24 09:32)
大阪高裁長官に平木氏 名古屋高裁は八木氏(03/24 08:53)
平均年齢５６．１歳 女性候補は２割上回る―９知事選(03/24 08:17)
子育て・教育に重点 物価高対策も―各党政策・統一地方選(03/24 07:07)
岸田政権、再浮揚へ試金石 野党は足腰強化課題―統一地方選(03/24 07:07)
警護・情報管理、野党が疑問視 「電撃訪問」岸田首相は成果訴え(03/24 07:06)
電撃訪問、報道対応に課題 岸田首相帰国後も動静公表せず―政府(03/24 07:06)
森元首相「女性相手は嫌だ」 衆院選で苦戦、選挙区不信に(03/23 22:16)
首相動静（３月２３日）(03/23 22:04)
安倍派会長「投票で決めたらいい」 森元首相、候補に５人(03/23 21:25)
岸田首相「個とチームで大偉業」 侍ジャパン優勝を称賛(03/23 21:13)
立民、ＧＸ推進法案反対へ(03/23 20:55)
岸田首相パーティーでＧ７ロゴ入り土産 立民「不適切」、政府「機運醸成」(03/23 20:53)
ウクライナ訪問の連絡遅い 参院幹部、政府に苦言(03/23 20:50)
大阪、「維新政治」巡り第一声から火花 北海道、道政継続の是非争点に―統一選(03/23 20:29)
内閣広報室、報道番組の記録作成 松野官房長官「世論把握のため」―参院予算委(03/23 20:20)
「中山氏、世界を東奔西走」 元秘書の維新・馬場代表(03/23 19:59)
ゼレンスキー氏に「折り鶴ランプ」 キーウ訪問時、岸田首相贈呈(03/23 19:58)
日韓、早々に閣僚往来 対北朝鮮連携を確認(03/23 19:57)
岸田首相「ウクライナ対応を主導」 中間国と協調、制裁回避阻止―電撃訪問、国会で説明(03/23 19:35)
半導体輸出規制を緩和 韓国向け、通達改正―経産省(03/23 18:48)
中山太郎氏が死去、９８歳 元外相、与野党の憲法論議主導(03/23 18:45)