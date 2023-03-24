松山、１勝１敗に 世界選手権ゴルフ
2023年03月24日09時47分
【オースティン（米テキサス州）時事】男子ゴルフの世界選手権シリーズ、デル・テクノロジーズマッチプレーは２３日、米テキサス州オースティンのオースティンＣＣ（パー７１）で１次リーグ第２戦が行われ、松山英樹はジャスティン・スー（米国）に３アンド１で敗れ、通算１勝１敗とした。決勝トーナメント進出の可能性は残し、２４日の最終戦で同組２連勝のマックス・ホーマ（米国）と対戦する。
松山、１勝１敗に 世界選手権ゴルフ
2023年03月24日09時47分
【オースティン（米テキサス州）時事】男子ゴルフの世界選手権シリーズ、デル・テクノロジーズマッチプレーは２３日、米テキサス州オースティンのオースティンＣＣ（パー７１）で１次リーグ第２戦が行われ、松山英樹はジャスティン・スー（米国）に３アンド１で敗れ、通算１勝１敗とした。決勝トーナメント進出の可能性は残し、２４日の最終戦で同組２連勝のマックス・ホーマ（米国）と対戦する。
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