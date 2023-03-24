農林水産省は２４日、青森県蓬田村の採卵鶏の養鶏場で、家畜伝染病の高病原性鳥インフルエンザが発生したと発表した。県はこの養鶏場で飼育している全３３万羽を殺処分する方針。今季の県内での鳥インフル発生は３例目、全国では８１例目。今季は過去最多のペースで全国的に発生しており、殺処分対象はこれで約１６４５万羽、うち採卵鶏は約１５２８万羽となった。