平木正洋 次期大阪高裁長官（司法大観より）

政府は２４日の閣議で、後藤博・大阪高裁長官が４月１７日、団藤丈士・名古屋高裁長官が同２７日で定年退官するのに伴い、平木正洋・東京地裁所長、八木一洋・最高裁首席調査官を高裁長官に任命することを決めた。これを受け、最高裁は平木氏を大阪高裁長官に、八木氏を名古屋高裁長官に充てる。発令は平木氏が同１８日以降、八木氏は同２８日以降の予定。