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大阪高裁長官に平木氏　名古屋高裁は八木氏

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大阪高裁長官に平木氏　名古屋高裁は八木氏

2023年03月24日08時53分

平木正洋　次期大阪高裁長官（司法大観より）

平木正洋　次期大阪高裁長官（司法大観より）

  • 八木一洋　次期名古屋高裁長官（司法大観より）

　政府は２４日の閣議で、後藤博・大阪高裁長官が４月１７日、団藤丈士・名古屋高裁長官が同２７日で定年退官するのに伴い、平木正洋・東京地裁所長、八木一洋・最高裁首席調査官を高裁長官に任命することを決めた。これを受け、最高裁は平木氏を大阪高裁長官に、八木氏を名古屋高裁長官に充てる。発令は平木氏が同１８日以降、八木氏は同２８日以降の予定。

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