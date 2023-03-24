【カイロ時事】サウジアラビアの国営メディアは２３日、外務省当局者の話として、サウジとシリアが領事業務の再開に向けて協議していると報じた。シリア内戦を機に悪化した両国関係が修復されれば、シリアのアラブ連盟復帰に向けた弾みとなる。