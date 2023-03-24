〔日経〕

◆ウエルシアＨＤ たばこ販売全廃 ドラッグ店最大手 小売業界に波及も(1)

◆中小もパート賃上げ ＵＡゼンセン２次集計 ５・８４％増で最高(1)

◆スイス中銀、０．５％利上げ クレディ買収「危機に歯止め」(3)

◆韓国向け輸出管理 緩和 経産省実施 半導体材料３品目(3)

◆米、中国への情報流出追及 ＴｉｋＴｏｋトップは否定 禁止・売却案に反論 議会公聴会(3)

◆日航「７３７ＭＡＸ」２１機導入 ２６年 ３０００億円規模、燃費１５％向上 国内線セール再実施へ(15)

〔日刊工業〕

◆東芝、非公開化へ 国内連合提案 合意 取締役会で決議 買収資金２兆円(1)

◆日立ＳＯＬ、社員の起業支援 来月新制度 シリコンバレーで独立(1)

◆ベトナムで量産 エアバス小型機部品 日機装、年１００機分(1)

〔鉄鋼新聞〕

◆関東デーバースチール 鉄筋棒鋼５０００円値上げ エネルギーコスト上昇を転嫁(1)

◆日本製鉄 店売りＨ形鋼３０００円値上げ ３月契約 原料高止まりなど反映(1)

◆日鉄ステンレスの国内線材販価 Ｎｉ系２万円、Ｃｒ系５０００円下げ ３～５月契約、円高が影響(1)

（続）