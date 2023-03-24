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２４日の朝刊（都内最終版）☆２

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２４日の朝刊（都内最終版）☆２

2023年03月24日06時27分

〔日経〕
◆ウエルシアＨＤ　たばこ販売全廃　ドラッグ店最大手　小売業界に波及も(1)
◆中小もパート賃上げ　ＵＡゼンセン２次集計　５・８４％増で最高(1)
◆スイス中銀、０．５％利上げ　クレディ買収「危機に歯止め」(3)
◆韓国向け輸出管理　緩和　経産省実施　半導体材料３品目(3)
◆米、中国への情報流出追及　ＴｉｋＴｏｋトップは否定　禁止・売却案に反論　議会公聴会(3)
◆日航「７３７ＭＡＸ」２１機導入　２６年　３０００億円規模、燃費１５％向上　国内線セール再実施へ(15)
〔日刊工業〕
◆東芝、非公開化へ　国内連合提案　合意　取締役会で決議　買収資金２兆円(1)
◆日立ＳＯＬ、社員の起業支援　来月新制度　シリコンバレーで独立(1)
◆ベトナムで量産　エアバス小型機部品　日機装、年１００機分(1)
〔鉄鋼新聞〕
◆関東デーバースチール　鉄筋棒鋼５０００円値上げ　エネルギーコスト上昇を転嫁(1)
◆日本製鉄　店売りＨ形鋼３０００円値上げ　３月契約　原料高止まりなど反映(1)
◆日鉄ステンレスの国内線材販価　Ｎｉ系２万円、Ｃｒ系５０００円下げ　３～５月契約、円高が影響(1)
（続）

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