【１面トップ】

〔朝日〕東芝 買収受け入れ 「国内連合」案 初の上場廃止へ 総額２兆円

〔毎日〕東芝 国内連合が買収へ ２兆円程度、上場廃止

〔読売〕少子化や地域経済 論戦 ９知事選告示 統一選始まる 北海道は「与野党対決」

〔日経〕東芝、買収案受諾を決議 国内連合 １株４６２０円 ＴＯＢへ ２兆円で非公開化

〔産経〕子育て・地域活性策 競う 統一地方選 ９知事選告示

〔東京〕９知事選告示 物価高など争点 神奈川 現新４氏の争い 〔統一地方選２０２３〕

【他の１面独自記事】

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