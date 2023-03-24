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２４日の朝刊（都内最終版）☆１

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２４日の朝刊（都内最終版）☆１

2023年03月24日06時13分

【１面トップ】
〔朝日〕東芝　買収受け入れ　「国内連合」案　初の上場廃止へ　総額２兆円
〔毎日〕東芝　国内連合が買収へ　２兆円程度、上場廃止
〔読売〕少子化や地域経済　論戦　９知事選告示　統一選始まる　北海道は「与野党対決」
〔日経〕東芝、買収案受諾を決議　国内連合　１株４６２０円　ＴＯＢへ　２兆円で非公開化
〔産経〕子育て・地域活性策　競う　統一地方選　９知事選告示
〔東京〕９知事選告示　物価高など争点　神奈川　現新４氏の争い　〔統一地方選２０２３〕
【他の１面独自記事】
◆患者情報　全国共有可に　医療ＤＸ　政府原案　病院や自治体で（読売）
【共通ニュース】
◆英中銀、利上げ継続　インフレ抑制優先　０．２５％幅　ペースは緩和
◆コスモＨＤが株主還元強化　中期経営計画で明記
◆中山太郎さん死去　初代衆院憲法調査会長　９８歳
◆旧Ｎ党・立花氏　有罪確定へ　最高裁上告棄却　契約者の情報投稿
◆強制不妊　救済範囲を拡大　大阪高裁、除斥期間巡り　国に賠償命令
◆婚活大手「ＩＢＪ」　公取委が立ち入り　他社の取引妨害疑い
◆世界一　侍Ｊ帰国▽決勝　関東で視聴率４２．４％
◆キトラ古墳壁画　「辰・巳・申」確認　十二支像　計９体に
◆ガーシー氏　旅券返納命令　外務省　期限は来月１３日（続）

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