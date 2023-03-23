スロバキア国防省は２３日、旧ソ連製の戦闘機「ミグ２９」４機をウクライナに引き渡したと発表した。スロバキアは計１３機を供与する予定で、今回が第１弾となる。残る９機も数週間以内に引き渡される見通し。

スロバキアは先週、ポーランドに続いてウクライナへの戦闘機供与を発表していた。（ロイター時事）。