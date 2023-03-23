【ニューヨーク時事】２３日午前のニューヨーク外国為替市場では、米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の結果を受けた円買い・ドル売りの流れが一巡し、円相場は１ドル＝１３１円台半ばで小動きとなった。午前９時現在は１３１円４０～５０銭と、前日午後５時比０５銭の円高・ドル安。