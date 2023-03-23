スイス中銀、０．５％利上げ 「クレディ危機に歯止め」
2023年03月23日20時09分
【ロンドン時事】スイス国立銀行（中央銀行）は２３日、政策金利を０．５％引き上げて１．５％とすると発表した。同国金融大手クレディ・スイスの経営危機に歯止めがかかったとして、インフレ抑制を優先させる。６月にも利上げを行う可能性を示唆した。
利上げは昨年６月以降、４会合連続。２４日から適用する。
スイス中銀、０．５％利上げ 「クレディ危機に歯止め」
2023年03月23日20時09分
【ロンドン時事】スイス国立銀行（中央銀行）は２３日、政策金利を０．５％引き上げて１．５％とすると発表した。同国金融大手クレディ・スイスの経営危機に歯止めがかかったとして、インフレ抑制を優先させる。６月にも利上げを行う可能性を示唆した。
利上げは昨年６月以降、４会合連続。２４日から適用する。
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