【ロンドン時事】スイス国立銀行（中央銀行）は２３日、政策金利を０．５％引き上げて１．５％とすると発表した。同国金融大手クレディ・スイスの経営危機に歯止めがかかったとして、インフレ抑制を優先させる。６月にも利上げを行う可能性を示唆した。

利上げは昨年６月以降、４会合連続。２４日から適用する。