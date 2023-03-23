「中山氏、世界を東奔西走」 元秘書の維新・馬場代表
2023年03月23日19時59分
中山太郎元外相の死去を受け、同氏の衆院議員秘書だった日本維新の会の馬場伸幸代表は２３日、「湾岸戦争、ソ連の崩壊、東西ドイツ統一など世界の地殻変動の中で外相を務め、東奔西走された」と述べ、故人を悼んだ。東京都内で記者団の取材に応じた。
中山氏が与野党の憲法論議を主導したことについて、馬場氏は「思いを受け止め、憲法改正の国民投票が実現するよう、力を傾注していきたい」と強調した。
「中山氏、世界を東奔西走」 元秘書の維新・馬場代表
2023年03月23日19時59分
中山太郎元外相の死去を受け、同氏の衆院議員秘書だった日本維新の会の馬場伸幸代表は２３日、「湾岸戦争、ソ連の崩壊、東西ドイツ統一など世界の地殻変動の中で外相を務め、東奔西走された」と述べ、故人を悼んだ。東京都内で記者団の取材に応じた。
中山氏が与野党の憲法論議を主導したことについて、馬場氏は「思いを受け止め、憲法改正の国民投票が実現するよう、力を傾注していきたい」と強調した。
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