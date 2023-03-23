西武ホールディングス（ＨＤ）は２３日、シンガポールの政府系投資ファンドに売却を予定していたホテル・レジャー関連３１施設のうち、サンシャインシティプリンスホテルなど５施設の売却を中止すると発表した。「譲渡に当たって同意を取得すべき第三者」から同意を得ることが困難なためという。

売却を中止する他の４施設は、志賀高原プリンスホテル、志賀高原焼額山スキー場、嬬恋プリンスホテル、嬬恋高原ゴルフ場。