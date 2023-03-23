故豊田章一郎氏（トヨタ自動車名誉会長、経団連元会長、２月１４日死去）のお別れの会 ４月２４日午後２時３０分から東京都千代田区紀尾井町４の１のホテルニューオータニ「芙蓉の間」、名古屋市中村区名駅４の７の１のミッドランドスクエア「ミッドランドホール」、愛知県豊田市トヨタ町１のトヨタ自動車本社「本館ホール」で。主催はトヨタグループ１７社、委員長は長男でトヨタ自動車現社長の章男（あきお）氏。