【ロンドン時事】２３日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の結果を受けてドル売り・円買いが進んだ海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１３１円台前半に上昇した。午前９時現在は１３１円１５～２５銭と、前日午後４時比１円４５銭の大幅な円高・ドル安。