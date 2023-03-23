名古屋銀、メタバース入門セミナー開催
2023年03月23日18時22分
名古屋銀行は２３日、取引先を対象にインターネット上の仮想空間「メタバース」をテーマにしたオンラインセミナーを初めて開催した。今後、市場規模の拡大が見込まれるこの分野で新規事業開拓を後押しする狙いがある。
名古屋銀、メタバース入門セミナー開催
2023年03月23日18時22分
名古屋銀行は２３日、取引先を対象にインターネット上の仮想空間「メタバース」をテーマにしたオンラインセミナーを初めて開催した。今後、市場規模の拡大が見込まれるこの分野で新規事業開拓を後押しする狙いがある。
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