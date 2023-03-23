大相撲春場所・十両取組表（１３日目）
2023年03月23日18時20分
東 西
栃武蔵―時疾風
荒篤山―玉正鳳
友 風―白鷹山
対馬洋―落 合
貴健斗―熱海富
北の若―大奄美
狼 雅―志摩海
美ノ海―欧勝馬
千代丸―徳勝龍
英乃海―湘南海
島津海―栃ノ心
千代国―炎 鵬
豪ノ山―東白龍
朝乃山―天空海
大相撲春場所・十両取組表（１３日目）
2023年03月23日18時20分
東 西
栃武蔵―時疾風
荒篤山―玉正鳳
友 風―白鷹山
対馬洋―落 合
貴健斗―熱海富
北の若―大奄美
狼 雅―志摩海
美ノ海―欧勝馬
千代丸―徳勝龍
英乃海―湘南海
島津海―栃ノ心
千代国―炎 鵬
豪ノ山―東白龍
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