東 西

栃武蔵―時疾風

荒篤山―玉正鳳

友 風―白鷹山

対馬洋―落 合

貴健斗―熱海富

北の若―大奄美

狼 雅―志摩海

美ノ海―欧勝馬

千代丸―徳勝龍

英乃海―湘南海

島津海―栃ノ心

千代国―炎 鵬

豪ノ山―東白龍

朝乃山―天空海