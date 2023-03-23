許十段勝ち１勝１敗に 囲碁・十段戦
2023年03月23日18時08分
囲碁の許家元十段（２５）に芝野虎丸名人（２３）が挑戦する第６１期十段戦５番勝負の第２局が２３日、滋賀県長浜市で打たれ、許十段が２０８手で白番中押し勝ちし、１勝１敗とした。第３局は４月６日、長野県大町市で打たれる。
許十段勝ち１勝１敗に 囲碁・十段戦
2023年03月23日18時08分
囲碁の許家元十段（２５）に芝野虎丸名人（２３）が挑戦する第６１期十段戦５番勝負の第２局が２３日、滋賀県長浜市で打たれ、許十段が２０８手で白番中押し勝ちし、１勝１敗とした。第３局は４月６日、長野県大町市で打たれる。
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