円相場、１３０円９３～９３銭 ２３日午後５時現在
2023年03月23日17時13分
２３日の東京外国為替市場の円相場は、午後５時現在１ドル＝１３０円９３～９３銭と、前日（１３２円６０～６０銭）に比べ１円６７銭の円高・ドル安となった。
円相場、１３０円９３～９３銭 ２３日午後５時現在
2023年03月23日17時13分
２３日の東京外国為替市場の円相場は、午後５時現在１ドル＝１３０円９３～９３銭と、前日（１３２円６０～６０銭）に比べ１円６７銭の円高・ドル安となった。
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