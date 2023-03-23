国内では２３日、新たに８８１５人の新型コロナウイルス感染が確認された。１日当たりの新規感染者は前週の木曜日と比べ約１１００人増加した。重症者は前日と同じ７３人で、死者は４８人だった。



新型コロナウイルス最新情報

東京都は新たに９０８人の感染を確認。前週木曜日と比べ２２８人増えた。新たな死者は２人。都基準による重症者は前日比１人減の３人だった。