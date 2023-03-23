中山太郎元外相が死去、９８歳 与野党の憲法論議を主導
2023年03月23日16時43分
初代の衆院憲法調査会長を務め、与野党の憲法論議を主導した中山太郎元外相が１５日午前１１時、老衰のため死去した。９８歳だった。大阪市出身。葬儀は家族葬で済ませた。
中山太郎元外相が死去、９８歳 与野党の憲法論議を主導
2023年03月23日16時43分
初代の衆院憲法調査会長を務め、与野党の憲法論議を主導した中山太郎元外相が１５日午前１１時、老衰のため死去した。９８歳だった。大阪市出身。葬儀は家族葬で済ませた。
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