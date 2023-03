ニューヨーク--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 3月24日(金)に、エンパイア・ステート・ビルディング(ESB)はピンク・フロイドの伝説的アルバム「狂気」の50周年を記念して、有名なオリジナル・アルバムのアートワークの特別記念版をマストで回転させます。

The Empire State Building to Light Up in Celebration of the 50th Anniversary of Pink Floyd’s ‘The Dark Side of the Moon’ (Photo: Business Wire)