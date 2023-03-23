九州発のベンチャー企業で、システム開発や人工知能（ＡＩ）などを活用したコンサルティング業務を手掛けるＦｕｓｉｃ（福岡市、納富貞嘉社長）が３１日、東証グロース市場と福岡証券取引所に重複上場する。新株発行などで約４億７００万円を調達し、人員体制強化費用などに充てる方針だ。