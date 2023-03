ニューヨーク--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- エンパイア・ステート・ビルディング(ESB)は本日、スターバックス・リザーブ・エンパイア・ステート・ビルディングと提携し、まったく新しい日の出体験を発表しました。スターバックス・リザーブ・サンライズ・エクスペリエンス・シリーズは4月1日にスタートし、早朝に訪れて象徴的な86階展望台から日の出を眺め、無料のスターバックス・リザーブ・エンパイア・ステート・ビルディング・マイクロブレンド・コーヒーと、スターバックス限定の特別に厳選された手作りのプリンチ・ペストリーをお楽しみいただけます。

The 86th Floor Observatory at the Empire State Building; the Empire State Building; an assortment of Princi® pastries and Starbucks Reserve® Empire State Building coffee. (Photo: Business Wire)