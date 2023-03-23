全日空、羽田―北京、羽田―上海線を３年ぶり再開 ４月１日から
2023年03月23日12時03分
全日本空輸は２３日、羽田―北京線と羽田―上海線を４月１日から約３年ぶりに運航すると発表した。コロナ禍を受けて２０２０年３月以来運休していたが、ビジネス渡航を中心に需要が回復してきたことを踏まえて再開する。
全日空、羽田―北京、羽田―上海線を３年ぶり再開 ４…
2023年03月23日12時03分
全日本空輸は２３日、羽田―北京線と羽田―上海線を４月１日から約３年ぶりに運航すると発表した。コロナ禍を受けて２０２０年３月以来運休していたが、ビジネス渡航を中心に需要が回復してきたことを踏まえて再開する。
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