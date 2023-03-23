奈良知事選、公明は自主投票 統一選
2023年03月23日11時59分
公明党は２３日の中央幹事会で、同日告示された奈良県知事選（４月９日投開票）について自主投票とすることを決めた。同知事選は、自民党県連が元総務官僚の新人を推薦し、５選を目指す現職を一部の自民県議が支援する保守分裂選挙となっている。
奈良知事選、公明は自主投票 統一選
2023年03月23日11時59分
公明党は２３日の中央幹事会で、同日告示された奈良県知事選（４月９日投開票）について自主投票とすることを決めた。同知事選は、自民党県連が元総務官僚の新人を推薦し、５選を目指す現職を一部の自民県議が支援する保守分裂選挙となっている。
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