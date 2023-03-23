斉藤健一郎氏が参院繰り上げ当選 政女党、ガーシー前議員除名受け
2023年03月23日11時52分
中央選挙管理会は２３日の選挙会で、政治家女子４８党（旧ＮＨＫ党）のガーシー（本名・東谷義和）前参院議員の除名を受け、２０２２年参院選のＮ党比例代表名簿に基づき、新人の斉藤健一郎氏の繰り上げ当選を決めた。
斉藤健一郎氏が参院繰り上げ当選 政女党、ガーシー前議員除名受…
2023年03月23日11時52分
中央選挙管理会は２３日の選挙会で、政治家女子４８党（旧ＮＨＫ党）のガーシー（本名・東谷義和）前参院議員の除名を受け、２０２２年参院選のＮ党比例代表名簿に基づき、新人の斉藤健一郎氏の繰り上げ当選を決めた。
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