大谷の帽子など寄贈 ＷＢＣ決勝で着用―米野球殿堂博物館
2023年03月23日08時49分
【ニューヨーク時事】米野球殿堂博物館は２２日、第５回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で優勝した日本代表の選手らが使用した記念品の寄贈を受けたと発表した。最優秀選手（ＭＶＰ）に選ばれた大谷翔平選手（エンゼルス）が決勝で着用した帽子などが贈られた。
吉田正尚外野手（レッドソックス）のバット、村上宗隆内野手（ヤクルト）のヘルメットと打撃用手袋なども寄贈された。
大谷の帽子など寄贈 ＷＢＣ決勝で着用―米野球殿堂博物館
2023年03月23日08時49分
【ニューヨーク時事】米野球殿堂博物館は２２日、第５回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で優勝した日本代表の選手らが使用した記念品の寄贈を受けたと発表した。最優秀選手（ＭＶＰ）に選ばれた大谷翔平選手（エンゼルス）が決勝で着用した帽子などが贈られた。
吉田正尚外野手（レッドソックス）のバット、村上宗隆内野手（ヤクルト）のヘルメットと打撃用手袋なども寄贈された。
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