〔日経〕

◆ダイキン、米空調２社買収 ３００億円、データ拠点需要に的(1)

◆米銀破綻、不動産投資に影 証券化商品 上乗せ金利急騰 資金繰り悪化の懸念(2)

◆物価高支援 累計１５兆円 追加対策決定 世帯の２割に３万円 地方分配１．２兆円追加 エネ負担減に９兆円 絞り込み甘く(3)

◆「空き家新税」政府同意へ 京都市、２６年度にも導入 物件の市場流通促す(5)

◆再エネ賦課金、初の減額 月の電気代 標準家庭８００円減(5)

◆英消費者物価１０．４％上昇 ２月、４カ月ぶり伸び拡大(5)

〔日刊工業〕

◆「量子」で物流効率化 配車・積み込み最適モデル作成 「２０２４年問題」解決へ 日立物流など導入相次ぐ(1)

◆早大、研究者最高年俸７５００万円 国際卓越研究大応募 文理融合イノベ人材輩出(1)

◆「月」旅行ＶＲで提供 探査車 地球から操作散策 ダイモン(1)

〔鉄鋼新聞〕

◆関東地区、大幅に需給緩和 鉄スクラップ 海外からの引き合い鈍く、電炉に入荷集中 荷受け制限広がり、市況に下げ圧力(1)

◆共英製鋼、鉄筋３０００円値上げ コスト高、４月も販価改善に注力(1)

◆Ｈ形鋼、３０００円値上げ ヤマトスチール、４月積み店売り(1)（続）