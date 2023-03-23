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２３日の朝刊（都内最終版）☆２

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２３日の朝刊（都内最終版）☆２

2023年03月23日07時49分

〔日経〕
◆ダイキン、米空調２社買収　３００億円、データ拠点需要に的(1)
◆米銀破綻、不動産投資に影　証券化商品　上乗せ金利急騰　資金繰り悪化の懸念(2)
◆物価高支援　累計１５兆円　追加対策決定　世帯の２割に３万円　地方分配１．２兆円追加　エネ負担減に９兆円　絞り込み甘く(3)
◆「空き家新税」政府同意へ　京都市、２６年度にも導入　物件の市場流通促す(5)
◆再エネ賦課金、初の減額　月の電気代　標準家庭８００円減(5)
◆英消費者物価１０．４％上昇　２月、４カ月ぶり伸び拡大(5)
〔日刊工業〕
◆「量子」で物流効率化　配車・積み込み最適モデル作成　「２０２４年問題」解決へ　日立物流など導入相次ぐ(1)
◆早大、研究者最高年俸７５００万円　国際卓越研究大応募　文理融合イノベ人材輩出(1)
◆「月」旅行ＶＲで提供　探査車　地球から操作散策　ダイモン(1)
〔鉄鋼新聞〕
◆関東地区、大幅に需給緩和　鉄スクラップ　海外からの引き合い鈍く、電炉に入荷集中　荷受け制限広がり、市況に下げ圧力(1)
◆共英製鋼、鉄筋３０００円値上げ　コスト高、４月も販価改善に注力(1)
◆Ｈ形鋼、３０００円値上げ　ヤマトスチール、４月積み店売り(1)（続）

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