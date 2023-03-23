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２３日の朝刊（都内最終版）☆１

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２３日の朝刊（都内最終版）☆１

2023年03月23日07時48分

【１面トップ】
〔朝日〕侍Ｊ世界一奪還　ＷＢＣ　米破り１４年ぶり　憧れずに越える　大谷先導
〔毎日〕侍世界一奪還　ＷＢＣ　米を撃破　最終回待っていたＳＨＯ―ＴＩＭＥ
〔読売〕侍世界一奪還　米破り１４年ぶり　７戦全勝　大谷、二刀流で頂点　ＭＶＰ
〔日経〕公示地価１５年ぶり上昇率　都心回帰、商業地伸び　全国１．６％　海外マネー縮小にリスク
〔産経〕エネ・装備６６０億円支援　広島Ｇ７　オンライン参加へ　首相、ゼレンスキー氏会談
〔東京〕街並み守る制限「区が骨抜き」　千代田区・番町のビル計画　高さ６０→９０メートル、賛否割れたまま
【共通ニュース】
◆９知事選きょう告示　統一地方選
◆トランプ氏２１日逮捕なし　ＳＮＳでの予告日　当局は抗議活動警戒
◆２割値上げへ　「角瓶」「オールド」　サントリー　増産へ投資も
◆相手の電話番号表示　７０歳以上無料　ＮＴＴ東西、特殊詐欺対策
◆自衛官トップに吉田陸幕長　防大卒以外で初　陸自出身連続
◆女子部員甲子園で初ノック　徳島・城東マネジャー「誰よりも青春」　センバツ
◆性的少数者巡り国際会議開催へ　Ｇ７に政策提言
◆菅野昭正さん死去　仏文学者（続）

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