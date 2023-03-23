【１面トップ】

〔朝日〕侍Ｊ世界一奪還 ＷＢＣ 米破り１４年ぶり 憧れずに越える 大谷先導

〔毎日〕侍世界一奪還 ＷＢＣ 米を撃破 最終回待っていたＳＨＯ―ＴＩＭＥ

〔読売〕侍世界一奪還 米破り１４年ぶり ７戦全勝 大谷、二刀流で頂点 ＭＶＰ

〔日経〕公示地価１５年ぶり上昇率 都心回帰、商業地伸び 全国１．６％ 海外マネー縮小にリスク

〔産経〕エネ・装備６６０億円支援 広島Ｇ７ オンライン参加へ 首相、ゼレンスキー氏会談

〔東京〕街並み守る制限「区が骨抜き」 千代田区・番町のビル計画 高さ６０→９０メートル、賛否割れたまま

【共通ニュース】

◆９知事選きょう告示 統一地方選

◆トランプ氏２１日逮捕なし ＳＮＳでの予告日 当局は抗議活動警戒

◆２割値上げへ 「角瓶」「オールド」 サントリー 増産へ投資も

◆相手の電話番号表示 ７０歳以上無料 ＮＴＴ東西、特殊詐欺対策

◆自衛官トップに吉田陸幕長 防大卒以外で初 陸自出身連続

◆女子部員甲子園で初ノック 徳島・城東マネジャー「誰よりも青春」 センバツ

◆性的少数者巡り国際会議開催へ Ｇ７に政策提言

◆菅野昭正さん死去 仏文学者（続）