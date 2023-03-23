ハルメクＨＤ、きょうグロース上場 シニア女性向け雑誌出版
2023年03月23日07時26分
シニア女性向け雑誌「ハルメク」の出版などを手掛けるハルメクホールディングス（ＨＤ）が２３日、東証グロース市場に上場する。新株発行などにより約３８億４９００万円を調達し、基幹システムの刷新に充てる方針だ。
ハルメクＨＤ、きょうグロース上場 シニア女性向け雑誌出版
2023年03月23日07時26分
シニア女性向け雑誌「ハルメク」の出版などを手掛けるハルメクホールディングス（ＨＤ）が２３日、東証グロース市場に上場する。新株発行などにより約３８億４９００万円を調達し、基幹システムの刷新に充てる方針だ。
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