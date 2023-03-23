ＮＹ円、１３１円台半ば
2023年03月23日07時20分
【ニューヨーク時事】２２日のニューヨーク外国為替市場では、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の金融政策会合の結果発表を受けてドル売り・円買いが進み、円相場は１ドル＝１３１円台半ばに上伸した。午後５時現在は１３１円４５～５５銭と、前日同時刻比９５銭の円高・ドル安。
ＮＹ円、１３１円台半ば
2023年03月23日07時20分
【ニューヨーク時事】２２日のニューヨーク外国為替市場では、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の金融政策会合の結果発表を受けてドル売り・円買いが進み、円相場は１ドル＝１３１円台半ばに上伸した。午後５時現在は１３１円４５～５５銭と、前日同時刻比９５銭の円高・ドル安。
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ウォール・ストリート・ジャーナル