【ニューヨーク時事】２２日午前のニューヨーク外国為替市場では、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の金融政策決定を控えて様子見ムードが広がる中、米長期金利の上昇を受けて円売り・ドル買いが先行し、円相場は１ドル＝１３２円台後半に下落した。午前９時現在は１３２円８０～９０銭と、前日午後５時比４０銭の円安・ドル高。