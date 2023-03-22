【ロンドン時事】２２日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、米金利上昇を受けて円売り・ドル買いが優勢となり、１ドル＝１３２円台後半に下落した。正午現在は１３２円８５～９５銭と、前日午後４時比６０銭の円安・ドル高。米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の結果発表を控え、様子見ムードが強い。