円、１３２円台半ば ロンドン外為
2023年03月22日18時34分
【ロンドン時事】２２日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１３２円台半ばで推移した。午前９時現在は１３２円４５～５５銭と、前日午後４時比２０銭の円安・ドル高。
円、１３２円台半ば ロンドン外為
2023年03月22日18時34分
【ロンドン時事】２２日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１３２円台半ばで推移した。午前９時現在は１３２円４５～５５銭と、前日午後４時比２０銭の円安・ドル高。
こんな記事も
国際用語
国際
岸田首相訪問中も緊迫 攻撃で８人死亡、各地に警報―ウクライナ(03/23 00:21)
ＮＹ株、もみ合い(03/22 22:51)
ＮＹ円、１３２円台後半(03/22 22:31)
円、１３２円台後半 ロンドン外為(03/22 21:24)
ハイタッチ、抱擁、歓喜の渦 「筋書き通りの最後に感動」―ニューヨーク・ＷＢＣ(03/22 20:31)
北朝鮮が巡航ミサイル発射 多種類の運用能力誇示(03/22 20:30)
ＩＭＦ融資第１弾を受領 大統領「もはや破産国でない」―スリランカ(03/22 20:16)
岸田首相のキーウ訪問称賛 日本との協力強調―ポーランド首相(03/22 20:04)
中豪、４年ぶり軍事対話 原潜計画に探りか(03/22 19:46)
２月の英消費者物価、１０．４％上昇 ４カ月ぶりに加速(03/22 19:13)
最大野党代表を在宅起訴 背任や収賄の罪―韓国検察(03/22 18:55)
円、１３２円台半ば ロンドン外為(03/22 18:34)
トランプ氏、近く起訴か 「口止め料」巡り検察捜査―米(03/22 17:00)
ソロモン諸島、中国企業と港湾工事契約 数億円規模、懸念強める西側(03/22 15:36)
がん闘病の旧メンバー復帰 全盛期デュラン・デュラン再び―英(03/22 14:31)
ハメネイ師「欧州に憤慨せず」 ウクライナ侵攻関与否定―イラン(03/22 14:24)
マールブルグ病で５人死亡 １月の赤道ギニアに続き―タンザニア(03/22 14:06)
アフガン北東部でＭ６．５ １４人死亡、印パでも揺れ(03/22 12:39)
ウクライナに「対話」迫る 中ロ首脳、共同声明署名―習氏、プーチン氏の訪問招請(03/22 10:47)
中国、ロシアに無人機供与 １６億円分、侵攻開始以降―米紙(03/22 10:07)
「プーさん」恐怖映画、上映中止に 封切り直前に発表―香港(03/22 08:46)
大統領選結果の無効申し立て ナイジェリア野党候補(03/22 08:43)
ウクライナ支援の拠点 ポーランドと協調「極めて大事」―日本大使(03/22 08:39)
ＩＭＦ、対ウクライナ２兆円支援 事務レベル合意、戦後復興も視野(03/22 08:18)
「中国の立場」に苦言 ウクライナ独自の和平案考慮せず―ゼレンスキー大統領(03/22 08:01)
主力戦車「今秋までに」 ウクライナに引き渡し―米(03/22 07:17)
「ウクライナの友人」訪問歓迎 日本の存在感、動画で紹介―ゼレンスキー大統領(03/22 07:16)
米、ロ軍撤退なき停戦懸念 中国に影響力行使要求(03/22 07:14)
トルコ大地震、ペットの被災も深刻 愛護団体が１５００匹超保護(03/22 07:13)
ＮＹ円下落、１３２円台半ば(03/22 07:12)
ウォール・ストリート・ジャーナル