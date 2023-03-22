優勝争い上位力士 大相撲春場所
2023年03月22日18時14分
▽幕内１敗 翠富士
▽同２敗 大栄翔
▽同３敗 豊昇龍、霧馬山、若元春、琴ノ若、遠藤、千代翔馬
▽十両１敗 朝乃山、逸ノ城
優勝争い上位力士 大相撲春場所
2023年03月22日18時14分
▽幕内１敗 翠富士
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