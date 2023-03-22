ルネサス、オーストリアの同業買収
2023年03月22日17時16分
ルネサスエレクトロニクスは２２日、オーストリアの半導体設計会社パントロニクス（本社グラーツ）を買収すると発表した。同社が持つ近距離無線通信（ＮＦＣ）関連の技術を取り込み、ビジネス機会の拡充を図る。取得額は非公開。
ルネサス、オーストリアの同業買収
2023年03月22日17時16分
ルネサスエレクトロニクスは２２日、オーストリアの半導体設計会社パントロニクス（本社グラーツ）を買収すると発表した。同社が持つ近距離無線通信（ＮＦＣ）関連の技術を取り込み、ビジネス機会の拡充を図る。取得額は非公開。
関連記事
こんな記事も
経済用語
経済
〔決算〕名古屋銀、通期純利益を７５億円に下方修正 ２３年３月期(03/22 18:56)
追加物価対策、２兆円超 低所得世帯に３万円給付、地方へＬＰガスも支援―政府(03/22 18:55)
現制度で最大の賃上げ 初任給は１万円増―ソニーグループ(03/22 17:53)
円相場、１３２円６０～６０銭 ２２日午後５時現在(03/22 17:18)
景気判断維持 米銀破綻で先行き警戒―３月の経済報告(03/22 17:17)
ルネサス、オーストリアの同業買収(03/22 17:16)
トヨタ、自社株買い終了 ７９１５万株取得(03/22 17:14)
公示地価、２年連続上昇 コロナ回復顕著に―地方住宅地、２８年ぶり・国交省(03/22 17:03)
〔決算〕ひろぎんＨＤ、２３年３月期連結業績予想を下方修正(03/22 16:55)
東北銀行と北上信金、包括業務連携で協定(03/22 16:49)
中部電、２４年度新卒採用は４０人増の４４０人 ジョブ型で１人雇用(03/22 16:44)
ソフトバンク、自動運転管理を公開 「レベル４」解禁見据え、公道実験(03/22 16:38)
詐欺電話対策、無償で 番号表示や通話解析―ＮＴＴ(03/22 16:30)
ウイスキー「角瓶」値上げ ７年ぶり、２０％―サントリー(03/22 16:21)
ハンズが看板掛け替え 「ＴＯＫＹＵ」消える―東京・渋谷(03/22 16:18)
東京株、５２０円高 金融不安後退で大幅反発(03/22 15:51)
スズキとスマートドライブ、車両管理のコネクテッドサービス開始 クラウド型(03/22 15:28)
「釣りゲーム」自主回収 部品誤飲の恐れ―イケア・ジャパン(03/22 15:10)
５２０円高の２万７４６６円６１銭 ２２日の平均株価(03/22 15:09)
円相場、１３２円３４～３６銭 ２２日正午現在(03/22 12:10)
東京株、５１４円高 米株高で不安和らぐ(03/22 12:05)
ＪＤＩの控訴棄却 助成金の返還義務認める―名古屋高裁支部(03/22 11:53)
５１４円高の２万７４５９円７７銭 ２２日午前の平均株価(03/22 11:47)
鳥インフル対策、過去最大に ２２年度特別交付税―総務省(03/22 11:37)
コーナン、九州のホームセンターを完全子会社化 １８年に資本業務提携(03/22 10:51)
円相場、１３２円３９～４３銭 ２２日午前９時現在(03/22 09:11)
複合機、需要開拓に奔走 オフィス回帰も先行き厳しく―メーカー各社(03/22 07:13)
放送法「官邸圧力」かすむ論戦 高市氏発言で論点拡散(03/22 07:11)
日本のトイレ、富裕層に照準 中国製と差別化、高級ホテルで採用(03/22 07:10)
韓国、ＧＳＯＭＩＡ正常化を通知 日本の輸出優遇国復帰に着手(03/21 17:47)
ビジネスワイヤ
PR TIMES