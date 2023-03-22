国内では２２日、新たに４１８１人の新型コロナウイルス感染が確認された。１日当たりの新規感染者は前週の水曜日と比べ約５２００人減少した。重症者は前日比３人減の７３人で、死者は４０人だった。



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東京都では、新たに３７３人の感染を確認。１日当たりの新規感染者は前週の水曜日と比べ４４３人減った。新たな死者は１人。都基準による重症者は前日と同じ４人だった。