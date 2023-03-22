地方銀行の東北銀行（盛岡市）と北上信用金庫（岩手県北上市）は２２日、包括的業務連携に関する協定を締結した。具体的な連携は今後協議を進めるとし、中小企業者の売り上げ向上のための催事の開催や地域をまたいだビジネスマッチングによる販路拡大などに取り組んでいくという。