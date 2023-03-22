【ソウル時事】北朝鮮は２２日午前１０時１５分（日本時間同）以降、東部・咸鏡南道咸興付近から日本海に向けて巡航ミサイル数発を発射した。韓国軍が明らかにした。北朝鮮は１９日に短距離弾道ミサイル１発を日本海に発射したばかり。米国と韓国の合同軍事演習に対抗してミサイル発射を繰り返している。