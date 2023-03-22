東海大菅生、三回に逆転 高校野球・城東―東海大菅生
2023年03月22日16時42分
東海大菅生は、１―２の三回に酒井の三塁打と門間の犠飛で３点を奪って逆転。八回に敵失で１点を加えた。先発宮本が２回で降板後、島袋ら３投手をつなぎ反撃を封じた。城東は三回以降、３併殺打などの拙攻で得点できなかった。
東海大菅生、三回に逆転 高校野球・城東―東海大菅生
2023年03月22日16時42分
東海大菅生は、１―２の三回に酒井の三塁打と門間の犠飛で３点を奪って逆転。八回に敵失で１点を加えた。先発宮本が２回で降板後、島袋ら３投手をつなぎ反撃を封じた。城東は三回以降、３併殺打などの拙攻で得点できなかった。
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