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対ロ事前通告、明かさず　岸田首相キーウ訪問「非常に有意義」―松野官房長官

2023年03月22日11時44分

記者会見する松野博一官房長官＝２２日午前、首相官邸

記者会見する松野博一官房長官＝２２日午前、首相官邸

　官房長官は２２日の記者会見で、首相のウクライナ電撃訪問について「日本がウクライナ情勢に対応する上でも、Ｇ７（先進７カ国）議長国として対応を主導していく上でも非常に有意義だった」と強調した。一行の安全確保を目的に、侵攻を続けるロシア側へ訪問を事前通告したかどうかについては、「外交上のやりとりで、答えは差し控える」と明言を避けた。

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